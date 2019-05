Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca a votat pentru dorinta ca Romania sa fie egala cu alte tari europene si respectata. "Am votat pentru cei care vor aduce mai mult respect pentru Romania. Am votat si pentru poporul roman, pentru demnitate si pentru dorinta de a fi egali cu cei din marea familie europeana din care facem parte", a afirmat Sorina Pintea, la iesirea de la urne. Aceasta a mai precizat ca nu a votat pentru referendum. "Legat de referendum: nu am considerat ca trebuie sa votez. Eu consider ca un referendum trebuie sa aduca in lucruri concrete si nu trebuie sa fie parte…