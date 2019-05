Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-pollurilor, ca rezultatele alegerilor demonstreaza ca a fost un vot "care sanctioneaza masiv PSD, ALDE si chiar UDMR", potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat!…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca prin proiectul de modificare a Codului penal, care a trecut de Senat, se doreste salvarea de la raspundere penala a unor lideri politici precum…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca a atacat in justitie "infiintarea neconstitutionala" a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. "Am invocat si o exceptie de neconstitutionalitate.…

- Presedintelui Klaus Iohannis s a intalnit joi, la Palatul Cotroceni, cu delegatia Partidului Miscarea Populara pentru a discuta pe tema situatiei din Justitie.Din delegatia PMP au facut parte: Eugen Tomac, Marius Pascan, Robert Turcescu, Catalina Bozianu, Severica Covaciu."Am propus azi la Cotroceni…

- Traian Basescu este primul pe lista Partidului Miscarea Populara (PMP) pentru alegerile europene din 26 mai 2019. Marți, la București, Lucian Morar impreuna cu parlamentarii maramureșeni, deputatul Adrian Todoran și senatorul Severica Covaciu, au votat, impreuna cu reprezentanții Colegiul National…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, deschide lista candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, conform deciziei Colegiului National al partidului. Colegiul National al PMP a votat, marti, lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a declarat vineri, la Targu Mures, ca prin initiativa legislativa de modificare a legilor fondului funciar se pregateste "o hotie cu sute de mii de hectare de padure" si ca acest proiect prevede inclusiv restituirea…