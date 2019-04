#europarlamentare2019/Marius Oprescu (PSD Olt): Am ales campania…

Senatorul Claudiu Manda, candidat PSD la alegerile europarlamentare, are sustinerea PSD Olt, a declarat presedintele executiv al filialei, Marius Oprescu, care a precizat, referitor la neparticiparea social-democratilor din Olt la mitingul de la Craiova, ca organizatia a ales ca modalitate de campanie discutiile directe cu militantii si campania "din usa in usa". Oprescu si-a reafirmat sustinerea pentru alegerile europarlamentare pentru senatorul Claudiu Manda. "La nivel national s-a stabilit sa ne lase sa decidem fiecare organizatie daca facem miting sau nu. Noi, PSD Olt, am hotarat sa nu facem…