Stiri pe aceeasi tema

- In tara, prezenta la vot a fost peste asteptari, chiar de la primele ore. S-au format cozi in fata sectiilor, unde oamenii, tineri si batrani, au asteptat rabdatori sa le vina randul sa isi exprime optiunea de vot. Printre ei, si adolescenti care au votat pentru prima data.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in prezent toate cele 441 sectii de votare organizate in afara Romaniei sunt operationale si functioneaza normal. In afara unor incidente tehnice izolate, care au fost rezolvate rapid, la primele ore ale diminetii, toate activitatile din sectiile de votare…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 14.00, in cadrul alegerilor…

- Prezența la vot de 11,54 % in județul Satu Mare. Mai ridicata in municipiul Carei. Se așteapta o prezența mai ridicata la ieșirea oamenilor de la biserica. Pot vota astazi cetațenii romani care au 18 ani impliniți, inclusiv cei 562 de romani care au implinit chiar astazi aceasta varsta. NU AU DREPT…

- Alegatorii romani si comunitari care se afla in strainatate pe 26 mai pot vota si pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul national la oricare dintre cele 441 sectii organizate in strainatate. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, sambata, ca au fost modificate adresele a noua sectii de votare care vor fi organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European si referendumul national din 26 mai, "ca urmare a unor situatii neprevazute sau a unor cauze de natura obiectiva".…

- "Ministerul Afacerilor Externe a inceput expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari in cadrul sectiilor de votare din strainatate a alegerilor europarlamentare si a referendumului national din 26…

- Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, arata ordinul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, publicat, joi, in Monitorul Oficial. La acest scrutin, sunt organizate un numar record de sectii de votare, arata Ministerul Afacerilor Externe, prin…