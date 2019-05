#europarlamentare2019/Ludovic Orban: Vrem ca românii să devină cetăţeni europeni cu drepturi depline Pentru ca romanii sa devina cetateni europeni cu drepturi depline, PNL isi propune ca obiectiv aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, presedintele acestei formatiuni politice, Ludovic Orban.



"Pentru a deveni cu adevarat cetateni europeni cu drepturi depline, ne propunem ca obiectiv aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Sigur ca acest obiectiv nu putem sa nu-l legam de prezenta la guvernare, pentru ca o spunem din capul locului, atat timp cat aceasta alianta toxica, aceasta monstruoasa coalitie va ramane la putere,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UNPR va sustine, prin masuri concrete, aderarea urgenta a Romaniei la spatiul Schengen, intrucat romanii trebuie sa fie tratati ca cetateni egali, afirma presedintele formatiunii politice Gabriel Oprea. "Romania ar trebui sa fie astazi in Schengen! Nu cersim nimic, cerem sa ne fie respectate…

- Daca avem aceleași obligații ca națiunile vestului, atunci trebuie sa deținem și aceleași drepturi. Standardul dublu nu mai este o ficțiune. Acum, problema este recunoscuta oficial in familia UE. Romanii au dreptul la produse alimentare și medicamente cu etaloane identice de calitate pentru toți europenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii se angajeaza, prin programul politic privind alegerile europarlamentare, sa atinga cateva obiective, printre care incetarea MCV, aderarea Romaniei la Schengen si la zona euro. "Ne angajam, dar acest lucru va depinde si de ce…

- PNL Neamt organizeaza joi, 9 mai, de la ora 18.00, lansarea candidatilor la alegerile europarlamentare, eveniment la care vor fi prezenti lideri ai PNL din judetele Moldovei si presedintele partidului, Ludovic Orban.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea alegerilor…

- Este foarte greu pentru membrii Parlamentului României sa explice alegatorilor de ce acestia nu se pot misca liber în spatiul Schengen, desi conditiile tehnice sunt îndeplinite, dar aceasta "amaraciune" nu a dus la nasterea unor miscari populiste în tara noastra, a…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca se contureaza din ce in ce mai mult printre cetațenii romani sentimentul de a nu fi recunoscuți ca membri UE cu drepturi depline și ca trebuie remarcat ”ca acest gust amar nu a generat un val populist”.„Toate sondajele arata…

- Romanii se vor prezenta de doua ori sa voteze in 2019, o data in luna mai, pentru a-si trimite reprezentantii in Parlamentul European, si inca o data la final de an, pentru a alege presedintele Romaniei. In weekend, a aparut o așa zisa lista PNL cu candidați pentru alegerile europarlamentare. Contactat…