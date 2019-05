#europarlamentare2019/Iohannis: Ne aşteaptă alegeri grele; PNL e pregătit să câştige Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la evenimentul de aniversare a 144 de ani de la infiintarea PNL, context in care le-a transmis liberalilor ca vin alegeri "grele", dar sunt pregatiti sa castige scrutinele si din acest an si de anul viitor.



"Ne asteapta alegeri grele si acestea de duminica nu sunt singurele. Urmeaza o serie de alegeri extrem de importante pentru Romania: europarlamentarele si referendumul care vor da romanilor posibilitatea sa voteze pentru Romania europeana, prospera si sigura, pentru Romania noastra, asa cum ne-o dorim cu totii. Urmeaza prezidentialele,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

