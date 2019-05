Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca este in interesul intregii comunitatii maghiare sa fie puternic reprezentata in Parlamentul European si precizeaza ca formatiunea sa a beneficiat in campania electorala pentru alegerile europarlamentare si de sprijinul premierului Ungariei, Viktor Orban, precum si de al altui partid maghiar din Transilvania, PCM. El face referire, intr-un interviu acordat AGERPRES, si la Initiativa Cetateneasca Minority SafePack, mentionand ca "minoritatile autohtone si soarta lor" reprezinta o problema care trebuie ridicata la nivel european. "Cum exista acquis comunitar…