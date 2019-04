Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, in cursa pentru un loc in PE se vor "lupta" 13 formatiuni politice si trei independenti pentru a-i convinge pe alegatori ca merita sa-i reprezinte in forurile europene in urmatorii cinci ani. Pe 25 mai, la ora 7,00, campania electorala se va incheia, iar cei peste 18.949.141 de alegatori vor fi chemati la urne pe 26 mai. In tara sunt organizate 1.269 de sectii de vot, in timp ce romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii. *** Debut de campanie electorala Campania electorala incepe…