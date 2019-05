Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a afirmat vineri seara la la mitingul Aliantei 2020 USR PLUS ca, in urma alegerilor din 26 mai, liberalii europeni vor forma, alaturi de partidul La Republique...

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza, vineri, cel de-al treilea miting electoral, in Parcul Izvor din Bucuresti. La eveniment va participa si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, conform news.ro.Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora…

- Europarlamentare 2019 | Lovitura pentru liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu. Liderul european al ALDE; Guy Verhofstadt, va veni vineri la Bucuresti pentru a participa la un miting al Aliantiei 2020 USR+PLUS.

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron a facut din ecologie principala prioritate a programului sau pentru alegerile europene, solicitand ca cel putin 1.000 de miliarde de euro sa fie cheltuite pe masuri de mediu pana in 2024, relateaza dpa. In programul electoral dat publicitatii miercuri,…

- In programul electoral dat publicitatii miercuri, partidul La Republique en Marche apreciaza ca aceste fonduri ar stimula dezvoltarea energiei si transportului curate si ar permite reeducarea lucratorilor pentru o tranzitie ecologica.De asemenea, partidul a facut apel la incetarea utilizarii…

- Europarlamentarul ALDE Romania Renate Weber a declarat luni, la Bistrita, ca liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, doreste desfiintarea acestui grup "pentru ca vrea sa i-l ofere pe tava domnului Emmanuel Macron", mizand in acelasi timp ca va obtine functia de presedinte…

- Grupul Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat dupa scrutinul europarlamentar, urmând sa fie înlocuit de alta alianta politica, a declarat liderul formatiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul Politico.eu.„Intentionam sa cream un nou…