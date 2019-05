Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, lider al PSD Sibiu, Bogdan Trif, a declarat, la iesirea de la urne, ca este imbucurator ca romanii voteaza in numar mare. Bogdan Trif a fost nevoit sa stea la coada, duminica, sa voteze. "Am votat cu o echipa de oameni competenti, o echipa de patrioti care sa apere interesele Romaniei…

- Fostul președinte Traian Basescu, primul pe lista de candidați ai PMP la europarlamentare, a votat duminica impreuna cu soția sa la Liceul Jean Monnet din Capitala. El și-a exprimat votul atat pentru europarlamentare, cat și pentru referendumul pentru justiție convocat de șeful statului. „Pe romani…

- Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion revine in ultima saptamana de campanie la Constanta. George Simion, alaturi de coordonatorul campaniei Romania MARE in Europa in judetul Constanta, Marius Florian, si de presedintele comunitatii elene Elpis Constantarsquo;rsquo;, Anton…

- Daca avem aceleași obligații ca națiunile vestului, atunci trebuie sa deținem și aceleași drepturi. Standardul dublu nu mai este o ficțiune. Acum, problema este recunoscuta oficial in familia UE. Romanii au dreptul la produse alimentare și medicamente cu etaloane identice de calitate pentru toți europenii…

- Unul dintre cei trei candidati independenti la alegerile europarlamentare din 26 mai are sustinerea mai multor organizatii non-guvernamentale in aceasta lupta. Gregoriana Tudoran s-a inscris in aceasta cursa pe ultima suta de metri si a reusit, in timp record, sa stranga semnaturile de care avea ...

- Candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Slatina, ca saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis, care a semnat vineri decizia de eliberare din functia de procuror a lui Augustin Lazar. "Vreau sa salut cu toata deschiderea…

- "Eu cred ca, de data aceasta, alegerile europarlamentare au o alta semnificatie decat cei 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Cred ca este un moment in care, prima data dupa decembrie 2016, oamenii au ocazia sa-si spuna parerea despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani si jumatate.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, candidat pentru un nou mandat la alegerile din 26 mai, a spus la Constanta ca romanii sunt interesati de temele europene. "Oamenii vor standarde europene, vor scoli ca in Europa, vor spitale ca in Europa, vor autostrazi ca in Europa. PSD incearca sa ne convinga…