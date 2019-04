#europarlamentare2019/Gabriel Oprea: Politicienii se lasă mânaţi de sentimente şi orgolii personale Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, considera ca politicienii se lasa manati de sentimente si orgolii personale, in vreme ce buna functionare a Romaniei si interesul national au intrat intr-o zona de umbra. Intr-un comunicat de presa dat publicitatii vineri, liderul UNPR sustine ca show-urile mediatice care se desfasoara zi de zi pe scena politica nu au nicio legatura cu problemele reale ale Romaniei si nu aduc niciun fel de beneficii romanilor. "Ceea ce se intampla in aceasta perioada in politica din Romania nu ajuta tara noastra cu nimic, dimpotriva. Vedem cum politicieni de toate culorile politice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

