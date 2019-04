Presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea, spera ca formatiunea sa politica sa obtina doua mandate la europarlamentarele din 26 mai, acestea urmand a fi atribuite fostilor mari sportivi Anghel Iordanescu si Ilie Nastase.



Gabriel Oprea a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca va merge la europarlamentare cu deviza "Pentru o Europa prospera. Schimbam Romania in bine. Dumnezeu, onoare si patrie".



El spera ca in urma votului de pe 26 mai sa reuseasca sa impuna doi dintre candidatii aflati pe lista UNPR: Anghel…