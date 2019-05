Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este de parere ca USR, PLUS si Pro Romania vor intra, daca vor ajunge in Parlamentul European, in miscarea lui Macron, miscare care vrea o Europa cu doua viteze. "Hai sa vedem cine merge in Parlamentul European. USR-PLUS vor intra in miscarea lui Macron, deja au fost prezenti la Paris, e oficial. Ponta a anuntat in seara asta ca vor intra si ei in miscarea lui Macron, de aia a si aparut zilele trecute cineva de la socialistii europeni, ca nu poti sa ai incredere in el, ca la fiecare saptamana el isi schimba culoarea politica. Deci Macron si miscarea lui vor o Europa…