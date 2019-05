Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a facut un comentariu cu privire la anuntul facut de catre Liviu Dragnea, cel care a afirmat ca duminica seara, dupa aflarea rezultatului la europarlamentare, ar putea face un anunt cu privire la o eventuala candidatura la prezidentiale. Totodata, liderul ALDE a vorbit si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Satu Mare, ca interesul pentru alegerile europarlamentare nu este la nivelul pe care si-l doreste, iar dezbaterea publica este monopolizata de teme interne. "In viitorul Parlament European…

- Potrivit agendei, seful statului ar urma sa se consulte cu reprezentantii PSD de la ora 11,00 si cu cei ai ALDE de la ora 12,00. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va participa la aceste consultari, dar ca va fi desemnata o delegatie din partea partidului. El a declarat joi seara…

- ''Este o consultare cu foarte multa deschidere din partea mea. Consider ca daca am convocat un referendum pe justiție și situația din justiție acum se tot discuta, iar din pacate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Sunt dispus,…

- Liviu Dragnea refuza sa se gandeasca la o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale pana ce nu vor trece alegerile europarlamentare din mai. Președintele PSD a declarat ca in nici un caz nu va candida la europarlamentare, iar despre o eventuala candidatura la prezidențiale va decide numai dupa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sambata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizand ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa europarlamentare, sa prezinte un candidat comun."Sigur nu voi candida…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca nu o vede nimic pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovsi, in cazul in care nu o sa ajunga in funcția de procuror-șef european.Citește și: Liviu Dragnea face anuntul, chiar in timpul protestelor pentru justitie: Ce se va intampla cu OUG 7…