Stiri pe aceeasi tema

- "Cel mai mult m-a mahnit faptul ca niste oameni rai, ca sa fiu elegant, la cel mai inalt nivel, incepand cu Iohannis si terminand cu batausii lui - pe care i-a trimis peste tot in tara dupa candidatii nostri si dupa noi cand aveam mitinguri si intalniri sa timoreze, sa intimideze membrii PSD, oamenii…

- "Nu poti sa spui intr-o singura propozitie despre ce a fost, pentru ca a fost o campanie complexa. (...) Daca sunt bucuros de ceva, sau multumit, sunt multumit de faptul ca, nu numai in aceasta campanie, noi, de cand am preluat guvernarea, PSD a reusit, am reusit sa facem o altfel de politica in…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, la Vaslui, ca alegerile de duminica sunt "atipice si complicate" si a sustinut ca referendumul organizat odata cu scrutinul pentru Parlamentul European este mult mai important. Liderul PMP a mai spus ca partidul sau si-a asumat din responsabilitate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca va anunta duminica seara, dupa alegerile europarlamentare, daca va candida la prezidentialele din toamna. Intrebat marti, la Adevarul Live, daca s-a hotarat sa candideze sau nu la prezidentiale, Dragnea a raspuns: "Dupa alegeri, chiar duminica seara o sa anuntam".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca va anunta duminica seara, dupa alegerile europarlamentare, daca va candida la prezidentialele din toamna. „Starea indusa in natiune de catre Iohannis imi creeaza convingerea ca batalia pentru functia prezidentiala devine foarte importanta. Daca acolo ramane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca modificarile aduse de majoritatea parlamentara legislatiei din Justitie au fost facute pentru a schimba "legile strambe" si pentru ca "in Romania sa fie dreptate si fiecare om sa beneficieze de o justitie dreapta". "Da, am modificat legi, pentru ca a trebuit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca prognoza coalitiei de guvernare pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost "corecta", dovada fiind faptul ca, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, cresterea economica este de 5%. "Institutul National de Statistica…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, ii transmite liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, ca liberalii au candidati foarte buni si oameni profesionisti la alegerile europarlamentare din luna mai. “Ii dau o veste proasta domnului Gabriel Zetea, care este foarte preocupat de lista PNL pentru alegerile…