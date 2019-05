Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Targu-Jiu, ca partidul pe care il conduce a facut o campanie de bun simt si de normalitate, afirmand ca formatiunea politica nu a participat la scandaluri, nu a huiduit si nici nu a fost huiduita. El a afirmat ca este optimist…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala pentru PNL pe bani publici, folosind banii de la Administratia Prezidentiala. "Si eu, si PSD sustinem intrebarile de la referendum si o spun foarte, foarte raspicat. Dar Iohannis, care…

- In timp ce marii lideri europeni sunt la Sibiu, la Summit-ul informal al Consiliului European, presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla la Iasi unde organizeaza un miting controversat, iar premierul Viorica Dancila se plimba prin Transilvania. Niciun lider PSD n-a fost invitat la discutii cu (inca)…

- Liviu Dragnea a afirmat, joi, la Sinteza zilei, ca intrebarile pentru referendum nu raspund unei controverse care ar fi in societate pe tema justiție și ca referendumul este modul in care președintele Klaus Iohannis a ales sa intra in campania pentru europarlamentare. „Suntem de acord cu referendumul,…

- Primarii și președinții de consililor județene PSD din țara au o întâlnire, joi, la Parlament, cu liderul partidului Liviu Dragnea și conducerea formațiunii, pentru discuții despre organizarea campaniei electorale naționale la alegerile europarlamentare din

- "Ma voi implica total in aceasta campanie. Si in carucior cu rotile si tot le conduc campania. Merg peste tot. Hai sa nu exageram. Am doua hernii, una cervicala, una lombara. Nu vreau sa ajung la cutit si vom incepe un program de recuperare, fizioterapie, kinetoterapie, inot. Am facut infiltratii.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni ca va avea loc o remaniere guvernamentala inainte de alegerile europarlamentare, subliniind ca nu crede ca ministrii aflati pe lista de candidati, cum sunt Rovana Plumb si Natalia Intotero, trebuie sa stea in Guvern pana la aceste alegeri. …