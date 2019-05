#europarlamentare2019/Dragnea: Am crescut veniturile bugetare şi am micşorat datoria publică a ţării Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca Guvernul a reusit sa creasca in doi ani produsul intern brut cu aproape o treime si ca datoria publica a Romaniei a scazut cu doua procente.



Liderul PSD a spus ca reprezentantii PNL si USR care sustin contrariul nu fac decat sa minta populatia.



"Sa mai dea cineva un exemplu de o tara care a crescut avutia nationala in doi ani cu o treime. Veniturile bugetare au crescut cu aproape o treime. Sigur, ei vin si spun intr-o minciuna, fiindca mint asa cum respira, cineva citea niste comentarii ale USR-istilor, ca…

Sursa articol: agerpres.ro

