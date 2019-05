#europarlamentare2019/Dăncilă: Suntem într-o societate dezbinată, în care ura a luat locul solidarităţii Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Targu-Jiu, ca societatea in care traim este una dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, punctand ca "numai oamenii slabi jignesc". "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare tipa mai tare si incearca sa jigneasca mai tare. Nu asta ne dorim noi, romanii adevarati din orice colt al acestei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

