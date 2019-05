Candidatul Pro Romania la alegerile europarlamentare Cristian Cosmin a declarat luni, la Targu Mures, ca formatiunea sa are cea mai buna lista de candidati pentru alegerile europarlamentare si ca a respectat cu exactitate egalitatea de sanse, intrucat pe primele zece locuri sunt cinci femei si cinci barbati.



"Pro Romania are cea mai buna lista de candidati si asta, fara falsa modestie, pentru ca vorbim de un comisar european in functie, doamna Corina Cretu, comisar pentru politica regionala, de asemenea avem trei fosti prim-ministri, Victor Ponta, Mihai Tudose si Iurie Lenaca, fostul…