Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, candidatul PNL pentru inca un mandat, a declarat marti, la Targoviste, intr-o conferinta de presa, ca prioritatea PNL in Parlamentul European va fi simplificarea procedurilor de absorbtie a fondurilor europene. Muresan a fost prezent, marti, in judetul Dambovita,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, vineri, la Zalau, ca Romania are actualmente un grad de absorbtie al fondurilor europene, pe fondul de dezvoltare regionala si fondul de coeziune, de circa 19-21%, respectiv 28%...

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, vineri, la Zalau, ca Romania are actualmente un grad de absorbtie al fondurilor europene, pe fondul de dezvoltare regionala si fondul de coeziune, de circa 19-21%, respectiv 28% daca se iau in considerare si platile directe din…

- Reuniunea ministrilor responsabili cu gestionarea fondurilor europene Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România poate face mai mult în privinta accesarii fondurilor europene, în special în ceea ce priveste proiectele de infrastructura…

- Comisia Europeana a aprobat toate proiectele pe care Guvernul Romaniei le-a depus, dar cred ca se putea face mai mult pentru ca mai sunt bani de accesat, a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. "Am aprobat toate proiectele care…

- Comisia Europeana a aprobat toate proiectele pe care Guvernul Romaniei le-a depus, dar cred ca se putea face mai mult pentru ca mai sunt bani de accesat, a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. "Am aprobat toate proiectele…

- Comisia Europeana a aprobat finantari de aproape doua miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructura din Romania care vizeaza transportul public din Bucuresti, litoralul Marii Negre si sistemul de aprovizionare cu apa din judetul Timis. Potrivit unui comunicat al Executivului…

- Comisarul european pentru dezvoltare regionala a trecut in revista, impreuna cu primarul Iasului, proiectele incheiate, aflate in derulare sau abia in faza initierii. Mihai Chirica a venit cu temele facute, respectiv cu o prezentare detaliata a proiectelor finantate cu bani europeni. El a precizat ca…