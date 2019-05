Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, a lansat, duminica seara, la Timișoara, primul atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Cioloș a susținut ca un Parlament rau intenționat și un președinte fara soluții pun statul intr-un echilibru precar. ”E timpul sa recunoaștem ca statul roman nu funcționeaza…

- Co-președintele alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. El susține ca un Parlament rau intenționat și un președinte fara soluții pun statul intr-un echilibru precar.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul PSD de…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European, cu care este in negocieri avansate.…

- ”Haideți la vot și votați cum va indeamna conștiința!”. Acesta este principalul mesaj transmis salajenilor, implicit zalauanilor, de Dacian Cioloș, (președintele PLUS) candidatul de pe prima poziție al Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Principalii candidați ai Alianței…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca Alianta 2020 va participa la alegerile europarlamentare, in urma deciziei Inaltei Curti. "Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare! (...) Lupta continua cu si mai mult avant", afirma Ciolos"Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca decizia abuziva de azi a Biroului Electoral Central de respingere a cererii de inscriere in competiția electorala pentru alegerile europarlamentare a Alianței 2020 USR-PLUS este una profund nedemocratica. Falcoi afirma ca, orice se va intampla in viitor, cele…