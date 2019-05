Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Carei, ca Fondul de Dezvoltare si Investitii pentru proiecte destinate comunitatilor, anuntat de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va aduce bunastare romanilor, ci sunt bani "pentru partid, pentru firmele capusa". "Liviu Dragnea incepe sa ne spuna din nou cum o sa arunce in stanga si in dreapta cu bani pe diferite proiecte, insa romanii cred ca incep sa inteleaga ca acei bani nu sunt pentru ei, acei bani sunt pentru partid, pentru firmele capusa, acei bani sunt pentru comisioane si ei trebuie sa ajunga la oamenii de partid, asa cum ne-au…