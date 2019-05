Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, sustine ca peste 80% din populatia tarii este de acord ca faptele de coruptie trebuie pedepsite si sa nu existe amnistie in ceea ce priveste anularea actelor de coruptie si subliniaza ca PNL indeamna cetatenii sa raspunda cu "DA" la referendumul din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica, in comuna Colibasi, judetul Giurgiu, ca imediat dupa alegerile europarlamentare Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, urgenta fiind justificata de necesitatea simplificarii procedurii de atestare a domeniului public, actuala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la mitingul de la Galati, ca guvernarea actuala va extinde programul de subventii pentru cultivarea tomatelor in sezonul rece si va investi mai departe in irigatii pentru ca nu mai vrea sa accepte ca Romania sa fie o tara de mana a doua, in care…

- Presedintele organizatiei Mures a Partidului National Liberal, senatorul Cristian Chirtes, a declarat vineri, intr-o intalnire cu presa, ca, deocamdata, nimeni nu are curajul in Romania sa inceapa sa scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toata presa din Romania. "In presa…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, la Bistrita, ca Alianta 2020, formata impreuna cu USR, ar putea castiga sase pana la zece mandate la alegerile europarlamentare, din totalul de 33. Ciolos a adaugat ca ambitia aliantei este sa se situeze pe prima pozitie in urma scrutinului din 26 mai.…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei…

- "A fost discursul unui om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte. Pentru ca nu mai vreau sa stam asa, inerti, si toti indivizii, toti oamenii care nu au facut ceva bun pentru aceasta tara sa minta, sa dezbine, sa injure, sa fie violenti. Asa ceva nu mai accept nici eu, nici colegii mei sa nu…