- Bannon, care se considera un 'observator' si nu un consilier al miscarilor populiste din Europa, este entuziasmat de ceea ce se va intampla la apropiatele alegeri europene care incep peste exact o saptamana in Olanda. Scrutinul continua pe 24 mai in Irlanda, iar in Letonia, Malta si Slovacia pe 25…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a afirmat inca o data joi, dupa incheierea Summitului informal de la Sibiu al Uniunii Europene, opozitia fata de o legatura automata intre alegerile europarlamentare si pozitia de presedinte al Comisiei Europene, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Bruxellesul a facut multe concesii Regatului Unit in ceea ce priveste retragerea din Uniunea Europeana si nu poate oferi mai mult, a sustinut miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, citat de postul national de radio din Germania. Reuters a preluat de la Deutschlandfunk…

- UPDATE: Deputatii britanici au adoptat, joi, o motiune a guvernului care prevede o amanare a Brexitului, precum si un nou vot privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE negociat de Theresa May cu autoritatile de la Bruxelles. Aceste evolutii ofera o "bula de oxigen" primului ministru Theresa…

- Parlamentul britanic a respins miercuri parasirea Uniunii Europene fara un acord, slabind și mai tare poziția premierului Theresa May și pavand drumul pentru un vot care ar putea intarzia Brexitul cel puțin pana la sfarșitul lunii iunie, transmite Reuters.

- Guvernul Germaniei a reactionat marti la ideile presedintelui francez Emmanuel Macron privind viziunea sa pentru Uniunea Europeana, mentionand ca este important ca fortele proeuropene sa isi prezinde ideile inaintea alegerilor din luna mai, relateaza Reuters, citeaza mediafax.ro.