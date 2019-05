Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Avram a participat, alaturi de autoritatile judetului, la inaugurarea scolii din satul Ferigile, recent modernizata cu fonduri guvernamentale. 'Personal, toata viata mea nu am cunoscut pe nimeni care sa fi realizat lucruri marete care sa nu fi mers la scoala. Este extrem de important ca toata…

- „In 2020, cand vom fi la guvernare, construirea toaletelor in fiecare școala va fi prioritatea noastra.” Anunțul USR poate fi interpretat simplu ca o promisiune de campanie. Insa modificarea fotografiei care ilustreaza aceasta decizie este mai puțin destinata increderii publicului cititor. Vedeți la…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Satu Mare, ca va veni vremea ca toti cei care isi doresc binele Romaniei vor trebui sa se uneasca pentru ca vor veni vremuri "mult mai grele". "Eu cred ca va veni din nou vremea cand va trebui sa ne unim toti cei care vrem binele Romaniei, ca…

- Liviu Dragnea a precizat, luni seara, al Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, modul in care a fost elaborata lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Totul, dupa ce mulți dintre actualii eurodeputați au ramas in afara listei, iar unii, chiar daca au prins-o, sunt cu mult in afara locurilor…

- Jurnalistul Liviu Mihaiu, fondator Radio Guerrilla, analizeaza cele doua cazuri celebre de jurnalisti ajungi candidati la alegerile europarlamentare din 26 mai: Rares Bogdan (PNL) si Carmen Avram (PSD). Intr-un editorial publicat pe gandul.info, Mihaiu afirma ca "jurnalismul a ajuns in Romania activism…

- In PSD s-au facut sondaje privind oamenii care se afla acum pe lista PSD la alegerile europarlamentare. Invitata la DC News, Carmen Avram a spus ca nu a vazut cifrele, dar a auzit niște zvonuri. "Nu am vazut sondajele care s-au facut, dar am auzit niște zvonuri precum ca aș sta binișor. Eu…

- Coordonatorul editorial al cotidianului Libertatea, Catalin Tolontan, a laudat luni seara, in cadrul Galei Premiilor Superscrieri, cariera jurnalistica a realizatoarei Antena 3 Carmen Avram, cea care candideaza pe...

- Laura Vicol se declara nemulțumita de faptul ca europarlamentarul Claudia Țapardel nu se mai afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc in 26 mai. ''Nu pot sa comentez cu privire la numele aflate pe lista. Pot sa imi exprim dezamagirea doar de doamna Țapardel, care…