Scrutinul de duminica este unul extrem de important atat pentru situatia in care se afla Uniunea Europeana, dar si pentru Romania, prin prisma referendumului la care romanii au fost chemati sa spuna daca vor stat de drept sau nu, a declarat presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu. "Este un scrutin extrem de important atat prin situatia in care se afla Uniunea Europeana, trebuie sa cream un nou inceput al Uniunii Europene. Pe de alta parte, pentru Romania, avem acest referendum convocat de presedinte in care romanii sunt chemati sa spuna daca vor stat de drept sau nu. De fapt, asta e mesajul…