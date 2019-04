#europarlamentare2019/Bannerele şi materialele publicitare ale candidaţilor la europarlamentare trebuie eliminate până vineri la miezul nopţii Toti competitorii electorali trebuie sa elimine bannerele si materialele publicitare pe care le-au utilizat pana acum in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24,00, altfel vor fi sanctionati.



Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, la ora 7,00, si se incheie pe 25 mai, la ora 7,00.



In campania electorala, competitorii electorali isi pot pune afisele numai in locurile speciale pentru afisaj.



Pe un panou electoral, fiecare competitor electoral poate aplica un singur afis.



Un afis electoral amplasat in locurile prevazute… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toti competitorii electorali trebuie sa elimine bannerele si materialele publicitare utilizate in activitatea de promovare pana pe data de 26 aprilie, la ora 24,00, altfel vor fi sanctionati, a declarat miercuri presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica. "In…

- Facebook a anuntat vineri unele masuri privind transparenta publicitara in UE, prin care care se urmareste combaterea incercarilor de interventie straina in campania pentru alegerile europarlamentare din luna mai, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Romania, parata la C. E.: 'Legislativul…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unei decizii adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului. „Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie…

- Politiciana franceza Nathalie Loiseau, ''capul de lista'' al partidului presedintelui francez Emmanuel Macron in perspectiva alegerilor europarlamentare din luna mai, si-a lansat marti, la Paris, campania cu un atac la adresa liderilor britanici pro-Brexit, transmit Reuters si dpa. ''Va…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unei decizii adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului (CNA). "Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de…

- "Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice si private, incepe in ziua de 27 aprilie 2019, ora 0,00, si se incheie in ziua de 25 mai 2019, ora 7,00", se precizeaza in proiectul de decizie referitor la regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea…

- Calendarul oficial pentru alegerile europarlamentare din luna mai a fost publicat in Monitorul Oficial.Lista tuturor candidaților din partea partidelor, a alianțelor electorale, dar și lista candidaților independenți vor fi aduse la cunoștința publicului cel mai tarziu pe 29 martie. Ramanerea…

- Ultima varianta luata in discuție de USR și PLUS este ca lista pentru europarlamentare sa fie deschisa de Dacian Cioloș, urmand ca in primul calup de șase candidați sa alterneze cate unul de la fiecare partid, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor. Astfel, dupa Cioloș, locul…