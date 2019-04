#europarlamentare2019/Alianţa 2020 USR-PLUS solicită AEP să ia măsuri pentru accesul la vot al persoanelor cu dizabilităţi Alianta 2020 USR - PLUS solicita Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sa ia masuri urgente pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la procesul electoral din 26 mai, a anuntat, vineri, un comunicat al formatiunii. In acest sens, Alianta 2020 USR - PLUS a trimis o solicitare catre presedintele AEP prin care cere sa se asigure ca toate sectiile de votare stabilite pentru europarlamentare sunt prevazute, conform Legii 448/2005 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu rampe de acces sigure, permanente sau temporare; cabine de vot special amenajate pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

