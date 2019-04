Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019

- Miercuri, 27 martie, presedintele Tribunalului Maramures a procedat la desemnarea, prin tragere la sorti dintre judecatorii in exercitiu ai Tribunalului, a celor trei judecatori membri in Biroul Electoral Judetean Maramures constituit pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul…

- Deputatul Gabriela Podașca va reprezenta PRO Romania in cadrul training-ului organizat de rețeaua tinerilor parlamentari din Parlamentul European – EU40, in vederea pregatirii alegerilor europarlamentare din mai.Cursurile se desfașoara in perioada 5-6 martie și sunt adresate tinerilor politicieni…

- Prin Hotararile de Guvern adoptate astazi au fost stabilite modelul, dimensiunile, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, modelul de buletin de vot, de liste electorale și cel al stampilelor…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca actele normative care reglementeaza diferite aspecte privind organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare au fost publicate in Monitorul Oficial din 18 februarie, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța Kovesi!…

- O serie de masuri pentru buna organizare si desfașurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019 au fost aprobate vineri de guvern. Astfel, printr-o Ordonanta de Urgenta, sunt prevazute reglementari cu privire la garantarea organizarii in mod liber, corect și sigur a alegerilor europarlamentare…

- Mihai Razvan Ungureanu, fost șef al SIE, a revenit pe scena publica la doi ani de la demisia de la SIE. Fostul șef de serviciu a postat pe Facebook trei mesaje, in mai putin de doua ore, legate de alegerile europarlamentare."Care sunt criteriile dupa care partidele actuale ar trebui sa iși…

- Astazi, Codrin Stefanescu si Eugen Nicolicea au venit la Ploiesti ca sa puna la punct primele detalii, in cadrul PSD Prahova, pentru abordarea Alegerilor pentru Parlamentul European, programate in Romania pe 26 mai 2019. Cei doi trimisi de la centru au sustinut o conferinta de presa, impreuna cu presedintele Organizatiei…