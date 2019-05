#europarlamentare2019 Ungaria: Prezenţa la vot la secţiile din străinătate a fost de 86,5% Prezenta la vot la sectiile organizate in afara Ungariei pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost de 86,5%, a anuntat vineri Biroul electoral national de la Budapesta, citat de MTI. Cetatenii ungari cu domiciliul permanent in Ungaria au putut vota la sectiile deschise in cele 132 de misiuni diplomatice din afara tarii. Un total de 20.291 de cetateni ungari din strainatate s-au inregistrat pentru scrutinul european din 26 mai, iar 17.551 s-au prezentat la vot. Cel mai mare numar de cetateni ungari s-au inregistrat la Londra, unde 1.372 si-au exprimat votul, urmati de 1.153 la Bruxelles,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

