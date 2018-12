Stiri pe aceeasi tema

- 'Vad la ei semnele unei oboseli de final de mandat', dar vor fi noi europarlamentari dupa alegerile europene, iar 'calitatea democratiei va creste', a spus Orban la postul public de radio, Kossuth. El a declarat ca nicio democratie nu este perfecta, deci nici cea din Ungaria, dar ca democratia de…

- ''Una dintre cele mai mari greseli a fost ca UE a numit un presedinte al Comisiei pe care (populatia) britanica l-a respins'', a sustinut Orban, care a participat la summitul extraordinar de la Bruxelles la care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca nu are rost ca tara sa sustina firme care ulterior sunt expuse unor masuri adverse ale guvernelor din alte state. El a cerut partidelor etnice maghiare din tarile vecine Ungariei sa se asigure mai intai ca au sprijinul majoritatilor nationale respective…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Diplomatul maghiar a multumit pentru sprijinul oferit de europarlamentarii bulgari la votul rezolutiei din Parlamentul European ce critica situatia statului de drept in Ungaria, in timp ce oficialul bulgar a laudat la randul sau aceasta tara pentru modul in care isi apara interesele, suveranitatea…

- Niciun dictat sau punere sub acuzare venite din partea Parlamentului European (PE) nu va determina guvernul ungar sa-si schimbe politica privind migratia, a declarat miercuri seful de cabinet al premierului Orban, Gergely Gulyas, in cadrul unei dezbateri parlamentare convocate dupa adoptarea de catre…