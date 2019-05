Stiri pe aceeasi tema

- Toti ministri din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp în urma, presedintelui tarii, demiterea ministrului de

- Liderul extremei dreapta franceze, Marine Le Pen, a declarat luni ca Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, "nu are niciun rol" in campania formatiunii sale, Adunarea Nationala (RN), pentru alegerile europene de duminica, transmite EFE. "Nu are nimic de-a face cu campania", a repetat Le…

- Petre Apostol Astazi, la Rokycany, in Cehia, va incepe cea de-a opta editie a Campionatului Mondial de Popice pe echipe, la feminin, la care este prezenta si echipa Romaniei. In lotul tricolor se regasesc si trei jucatoare de la vicecampioana nationala Conpet Petrolul Ploiesti, anume Luminita Dogaru…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

- Pe 26 mai au loc alegerile pentru parlamentul european, iar de sambata, 27 aprilie, incepe campania electorala. Romania are 33 de locuri pentru Parlamentul European. cei mai mulli parlamentari ii are Germania (96), Franța (79) și Italia (76), iar Ungaria are 21. Pentru cursa au inscris candidați 23…

- Potrivit informațiilor publicate de organizatorii evenimentului care va avea loc la Blaj, in data de 2 iunie, pelerinii care participa la vizita Papei Francisc trebuie sa fie imbracați decent, cu o vestimentație care sa acopere umerii și genunchii. De asemenea, pot aduce cu ei apa in sticla de plastic,…

- Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'in totalitate controlat' de Rusia si ar actiona in favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata impreuna cu doua mass-media germane - publicatia…

- Vicepremierul italian si ministru de interne, Matteo Salvini, isi lanseaza campania pentru alegerile europene la inceputul saptamanii viitoare alaturi de colegi politicieni populisti de dreapta din Europa, relateaza miercuri agentia DPA. Reprezentanti ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema…