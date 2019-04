Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit miercuri, prin tragere la sorti, ordinea partidelor pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai, pe primele 3 locuri aflându-se PSD, Alianta 2020 USR PLUS si Partidul Pro România, informeaza Agerpres. Urmatoarele pozitii…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…

- Farage i-a acuzat pe parlamentari ca au tradat decizia poporului britanic de a parasi Blocul comunitar si a declarat ca ii va face sa le fie „frica de Dumnezeu". „Am vazut in ultimele cateva saptamani tradarea cu buna stiinta a celui mai mare exercitiu democratic din istoria acestei natiuni", a declarat…

- Principalul front al opozitiei poloneze si-a lansat sambata campania pentru alegerile europarlamentare, sustinand ca formatiunea conservatoare aflata la putere, Partidul Lege si Justitie (PiS), ar putea in final sa scoata Polonia din UE, relateaza Reuters. Polonezii sprijina cu o larga majoritate ramanerea…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, luandu-i la tinta pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP. Viktor Orban a declarat ca germanul…

- Parlamentul European a lansat vineri un website dinamic care va contine toate rezultatele alegerilor europene trecute si actuale, si este acum disponibil in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al PE, rezultate-alegeri.eu va fi actualizat in timp real in noaptea alegerilor…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune pentru alegerile europarlamentare incepe pe 27 aprilie, potrivit unui proiect de decizie pe care Consiliul National al Audiovizualului (CNA) il supune consultarii publice. "Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune, publice…

- Alianța 2020 USR-PLUS s-a lansat oficial in Salaj. In aces sens, coordonatorii judeteni ai campaniei europarlamentare, din cadrul Aliantei – Cosmin Cristian Viasu si Alin Guler, au precizat in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata miercuri – 20 februarie, ca scopul acestei aliante este participarea…