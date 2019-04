#europarlamentare2019 UE: Fiecare al 10-lea alegător, ferm convins de extremă dreaptă (sondaj) Fiecare al 10-lea alegator european este un sustinator convins al partidelor de extrema dreapta, potrivit unui sondaj efectuat in 12 tari UE si publicat vineri, inaintea alegerilor parlamentare europene din mai, informeaza DPA.



Studiul, realizat de agentia de sondare online YouGov pentru fundatia germana Bertelsmann, constata ca 10,3% dintre alegatori se identifica pozitiv cu dreapta populista sau cu partidele de extrema dreapta.



El marcheaza cea mai ridicata identitate pozitiva a unor singure grupuri politice. Studiul constata ca 6,2% se identifica pozitiv cu stanga radicala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui nou sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora. Potrivit…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…

- Marine Le Pen, lidera Adunarii Nationale (Rassemblement National, RN, ex-Frontul National), extrema dreapta franceza, a declarat ca partidul sau va incepe strangerea de fonduri de la sustinatori in vederea campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, dupa ce a esuat in tentativa de a…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta…

- Formatiunile de centru-dreapta ar urma sa ramana prima forta politica in Parlamentul European (PE) in alegerile europene de la 23-26 mai, in pofida unei ascensiuni a nationalistilor eurosceptici, releva un sondaj publicat vineri, relateaza Reuters.

- Grupul de centru-dreapta va ramane cel mai mare in Parlamentul European dupa alegerile din luna mai, arata un sondaj ale carui rezultate au fost publicate luni. Studiul a fost comandat de PE si a folosit raspunsuri de la alegatorii din toate cele 27 de state membre care vor ramane in Uniunea Europeana…

- Alegerile europene din luna mai ar putea avea drept rezultat o ascensiune a formatiunilor de extrema dreapta si a celor eurosceptice, releva un studiu publicat luni de grupul de reflectie londonez Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR), transmite dpa. ECFR avertizeaza ca procentul…

- FPOe din Austria a fost fondat de fosti nazisti dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar liderul partidului, vicecancelarul Heinz-Christian Strache, a avut contacte cu grupuri de extrema-dreapta. Israelul a boicotat orice contact cu ministrii FPOe si le-a cerut oficialilor israelieni sa aiba intalniri…