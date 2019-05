Stiri pe aceeasi tema

- Prin votul de duminica, grecii nu doar isi vor alege reprezentanti in Parlamentul European, dar vor indica si cum vor sa fie guvernata tara in urmatorii patru ani, a afirmat Tsipras. Daca alegatorii vor semnala o lipsa de incredere in guvern, aceasta 'ar putea deschide' posibilitatea devansarii…

- Procesul electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European și Referendumul național se desfașoara simultan in data de 26 mai a.c., intre orele 7.00 -21.00. Prin ordin al prefectului au fost constituite in teritoriu 437 secții de votare. In județul Maramureș s-au primit 469.576…

- La ședința cu secretarii unitaților administrativ-teritoriale desfașurata astazi, 13 mai a.c., in sistem de videoconferința, au fost abordate probleme referitoare la masurile stabilite pentru organizarea și desfașurarea in bune condiții a procesului electoral din 26 mai a.c., pentru alegerea membrilor…

- Cand și unde poți vota? Alegerile europarlamentare se vor desfasura in 26 mai 2019. Votul incepe la ora 7.00, ora locala si se desfasoara pana la ora 21.00, ora locala. Pot vota toți cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. De asemenea, pot vota cetatenii…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat cu privire la pericolul pe care il presupun tentativele de manipulare a viitoarelor alegeri europene din mai, un scrutin crucial si asupra caruia se fac incercari de influentare, atat din interiorul, cat si din afara Uniunii Europene,…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP a elaborat si lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din 26 mai.Proiectul de hotarare vizeaza masuri tehnice precum operationalizarea sistemului informatic de monitorizare a prezentei…

- Instituția Prefectului-Județul Suceava a demarat pregatirile pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019. Astfel, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 106, din data de 5 martie 2019, privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Suceava pentru coordonarea activitatilor…

- Guvernul a prevazut finantarea necesara institutiilor statului implicate in organizarea alegerilor europarlamentare, astfel incat "sa fie temeinic pregatit procesul electoral", a declarat, miercuri, inaintea sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila. "Discutam in sedinta de astazi inca…