Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca referendumul si alegerile europarlamentare sunt "legate", in conditiile in care respectarea principiilor statului de drept este o valoare europeana. "Chemam pe cei care vor veni sa voteze…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu vrea sa spuna cand se va reuni Parlamentul pentru a lua act de cele doua teme anuntate de presedintele Klaus Iohannis, pentru referendumul din 26 mai, pe tema Justitiei. "Tot globul cred ca e interesat de marile intrebari pe care le va propune Iohannis", a comentat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Romania TV, ca va trimite la consultarile de vineri, de la Palatul Cotroceni, pe tema referendumului, "niste oameni", si chiar ii vor sugera sefului intrebari, pentru acest scrutin. "O sa trimitem niste oameni la Cotroceni vineri. Poate il ajutam cu niste…

- Elena Ghioc, fondator al organizatiei Initiativa Romania, a anuntat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul intalnirii cu reprezentanti ai societatii civile, ca referendumul pe tema Justitiei va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, informeaza Agerpres.ro…

- Elena Ghioc, fondator al organizatiei Initiativa Romania, a anuntat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul intalnirii cu reprezentanti ai societatii civile, ca referendumul pe tema Justitiei va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. "Exista o concluzie…

- „Avem nevoie de o asanare și o recredibilizare a sistemului judiciar romanesc, dar soluția nu consta in organizarea unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din mai. Mutarea președintelui Klaus Iohannis, menita sa creasca zestrea PNL, se poate transforma cu ușurința intr-o sabie cu doua…

- "Am inteles ca de doi ani si jumatate tot trebuie sa modificam legile Justitiei. Sa nu ma banuiti ca m-am indragostit, mai nou, de procurorii DNA. Am vazut si eu si familia mea ca pot sa faca si multe prostii, dar nu am schimbat nicio lege pentru mine, ba chiar m-am dus la proces de fiecare data;…

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…