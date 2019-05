Stiri pe aceeasi tema

- PNL a obtinut 27,79% din voturile valabil exprimate in judetul Tulcea, duminica, la alegerile europarlamentare, si se situeaza in topul preferintelor votantilor, arata rezultatele finale furnizate de catre Biroul Electoral Judetean (BEJ), potrivit agerpres.ro.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Cetatea de foc isi defineste din ce in ce mai clar preferintele politice. Asta pentru ca, potrivit rezultatelor provizorii furnizate de Biroul Electoral Central, liberalii conduc detasat la Europarlamentare. Dintr-un total de 72.466 de resiteni asteptati la urne s-au prezentat 28.143, votul…

- 'Fiind de mai multa vreme in administratia publica, cunosc rezultatele alegerilor de-a lungul timpului si pot spune ca PNL a castigat pentru prima data alegerile in judet singur, nu intr-o alianta. Astfel, dintr-un judet de culoare rosie s-a ajuns la o culoare cu nuante diferite, pentru ca trebuie…

- Alianta USR-PLUS a obtinut rezultate peste asteptari la alegerile europarlamentare care au avut loc duminica, 26 mai. Rezultatele i-au incurajat pe liderii USR-PLUS sa ia o decizie importanta pentru viitorul Aliantei.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a pierdut la un vot alegerile europarlamentare in municipiu. Astfel, PSD a obținut in fieful lui Marcel Romanescu 23,81%, iar PNL 22,61%. Primarul liberal, Marcel Romanescu susține ca este totuși mulțumit cel puțin in ceea ce privește participarea la vot. Edilul…

- Alianta USR-PLUS a obtinut rezultate peste asteptari la alegerile europarlamentare care au avut loc duminica, 26 mai. Rezultatele i-au incurajat pe liderii USR-PLUS sa ia o decizie importanta pentru viitorul Aliantei.

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile europarlamentare in judetul Iasi in urma scrutinului organizat duminica, fiind urmata de PNL si PSD, potrivit rezultatelor finale provizorii publicate de Biroul Electoral Central. La alegerile europarlamentare de duminica, in urma numaratorii a 98,1% din…

- Romania a votat duminica in cadrul alegerilor europarlamentare din 2019 și a referendumului pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. A fost o zi lunga, in care romanii s-au mobilizat exemplar și s-au prezentat la urne in numar record. In diaspora, s-a stat la cozi im ense și este puțin…