- ''Este o noapte foarte dezamagitoare pentru conservatori. Deputati europeni excelenti si-au pierdut locurile, candidati excelenti au fost invinsi (...) Aceasta arata cat de important este sa gasim un acord pentru Brexit'', a scris Theresa May pe Twitter. ''Sper sincer ca aceste rezultate vor fi in…

- Nigel Farage, ales membru al Parlamentului European pe lista Partidului Brexit, a spus ca vrea ca echipa sa sa fie implicata in negocierile pentru Brexit si ca se pregateste pentru alegeri generale, relateaza Reuters. "Vrem sa fim implicati in echipa de negociere" a Brexitului, a declarat…

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Europarlamentare 2019. Partidul Conservator al premierului Theresa May a cazut pe locul al patrulea într-un sondaj privind intentiile de vot pentru alegerile europene, cu mult în urma noului partid Brexit al lui Nigel Farage, care se bucura de mai

- Conservatorii ar putea SCAPA de "bataia" pe care ar primi-o la alegerile locale având în vedere ca Partidul Brexit al lui Farage nu figureaza pe buletinele de vot, astfel încât sustinatorii "iesirii" nu prea au de ales, spun expertii, citați de Daily Mail.•Sir…

- Acordul incheiat in noiembrie cu Bruxellesul a fost respins cu o larga majoritate la 15 ianuarie si 12 martie. Pentru a fi ratificat, Theresa May este necesar sa convinga cel putin 75 de deputati din propriul Partid Conservator, de la Partidul Laburist si micul partid nord-irlandez (DUP), care-i…

- Premierul britanic, Theresa May, va incerca, pentru a treia oara, sa treaca prin Parlament acordul convenit cu Bruxelles-ul, de iesire a tarii din Uniunea Europeana. Cel mai probabil un vot in acest sens urmeaza sa aiba loc pana la 20 martie. Pana atunci, in aceasta seara, Camera Comunelor va vota pentru…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242. Premierul britanic Theresa May a declarat, imediat dupa vot, ca "regreta profund" faptul ca parlamentarii au optat sa voteze împotriva înțelegerii Brexit.…