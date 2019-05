Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Satu Mare, ca interesul pentru alegerile europarlamentare nu este la nivelul pe care si-l doreste, iar dezbaterea publica este monopolizata de teme interne. "In viitorul Parlament European…

- "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata la Craiova, unde a participat la prezentarea candidatilor partidului la alegerile pentru Parlamentul European, ca ceea ce impiedica Romania sa progreseze este coruptia din statul paralel si nedreptatile pe care acesta le genereaza, motiv…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai nu poate produce ''o turbulenta atat de mare incat sa rastoarne actuala majoritate''. "Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, fara indoiala, constituite un barometru,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a precizat, luni, la Alba Iulia, ca a avut mai multe discutii in ultimele luni cu conducerile partidelor En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, pentru constituirea unui nou grup politic, de centru-dreapta, in viitorul Parlament European. "Am…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European, cu care este in negocieri avansate.…

- Liderii ALDE au venit si la Iasi ca sa-si lanseze candidatii in alegerile europarlamentare din 26 mai. Presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat pe un ton optimist ca tinta e ca „macar cinci" reprezentanti ai Aliantei sa ajunga in Parlamentul European, ceea ce inseamna ca partidul…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat, sambata, ca pe lista UNPR pentru alegerile europarlamentare se regasesc doua nume mari din sportul romanesc: Ilie Nastase și Anghel Iordanescu. Oprea a spus, despre candidaturile celor doi, ca „suntem deosebit de onorati sa avem pe lista pentru europarlamentare…