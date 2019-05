Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat miercuri ca invita, dupa alegerile din 26 mai, toate partidele politice pentru a discuta și stabili o agenda comuna în noua legislatura a Parlamentului European. Liderul ALDE propune și un acord de colaborare la care sa se angajeze toate formațiunile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca nu stie ce se va intampla cu grupul ALDE din Parlamentul European, dar ca nu este de acord ca noua constructie politica despre care se vorbeste sa nu aiba in titulatura cuvantul "liberal". "Nu stim ce se intampla cu grupul…

- Decizia ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) este "in mainile statelor" a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European la functia de presedinte al Comisiei Europene. "Aceasta decizie nu este in mainile Comisiei Europene,…

- Viorica Dancila a afost intrebata, vineri, in judetul Timis, despre summitul de la Sibiu a spus ca si-ar fi dorit sa vorbeasca despre realizarile Romaniei. "Mi-ar fi placut ca la acest summit sa fie o participare cu care sa putem sa aratam unitate, sa vorbim despre realizarile noastre ca presedintie…

- Intrebat cand va fi Romania considerata pregatita pentru a fi admisa in spatiul Schengen, Rutte a declarat: „Cand va veti conforma tuturor regulilor statului de drept, democratiei. Nu mergeti in directia corecta in acest moment".Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, raspunzand unei…

- Viorica Dancila lanseaza un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele nu a invitat-o la Summitul UE de la Sibiu. Premierul ii cere lui Iohannis sa puna pe agenda evenimentului acceptarea Romaniei in spatiul Schengen si eliminarea Mecanismului de Cooperare si Verificare."Am…

- Presedintele USR, Dan Barna, a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, si tuturor liderilor de grup din PE, cerandu-le sa activeze orice masuri posibile care ar impiedica…