Magiunul de Topoloveni, marcă protejată în Japonia

În perioada 8-11 mai 2019, Sonimpex Topoloveni a participat la programul Comisiei Europene ”Enjoy! It`s from Europe” care anul acesta se desfășoară sub forma unei misiuni economice la nivel înalt la Tokyo, Japonia. Sonimpex Topoloveni, producătorul Magiunului din prune Topoloveni, primul produs… [citeste mai departe]