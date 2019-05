Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul belgian Guy Verhofstadt (ALDE) a afirmat joi la Budapesta ca votul Marii Britanii in favoarea plecarii din Uniunea Europeana a fost o "tragedie pentru Europa", dar care a avut drept efect ca niciun alt european sa nu mai doreasca retragerea tarii sale din bloc, relateaza Reuters. "Brexit…

- Cu cateva zile inaintea referendumului din data de 26 mai 2019, Administratia Prezidentiala prezinta mai multe informatii cu privire la referendum. Cand, cine și unde voteaza? - Duminica, 26 mai 2019, intre orele 7:00 – 21:00- Toți cetațenii care au implinit 18 ani pana in ziua votului,…

- Clotilde Armand, unul dintre cei mai vehementi si cunoscuti membri ai Uniunii Salvati Romania, din cadrul aliantei pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 USR PLUS, a fost prezenta la Constanta. Alaturi de Remus Negoi, presedintele filialei constantene, a sustinut o conferinta de presa in…

- „Alegerile Parlamentului European se vor desfasura in Marea Britanie pe 23 mai, in contextul in care Guvernul a stabilit ca nu exista suficient timp pentru finalizarea procedurii de ratificare a Acordului Brexit pana la acea data", a declarat David Lidington, seful Cancelariei premierului Theresa May,…

- Presedintele american Donald Trump a deplans miercuri faptul ca Uniunea Europeana este 'atat de dura' cu Marea Britanie, dupa ce liderii europeni s-au pus de acord asupra amanarii Brexit-ului cu pana la sase luni, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. In finalul unui summit tensionat…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca a Bruxellesul a facut multe concesii Regatului Unit in ceea ce priveste retragerea din Uniunea Europeana si nu poate oferi mai mult, noteaza postul national de radio din Germania, Deutschlandfunk. "Nu vor fi renegocieri,…