Sute de cetateni ai altor state din Uniunea Europeana care incearca sa voteze joi in Regatul Unit in alegerile europarlamentare nu au putut face acest lucru din cauza unor erori administrative, relateaza joi Reuters.



Initial, Regatul Unit nu urma sa participe la alegerile europarlamentare intrucat tara ar fi trebuit sa paraseasca blocul comunitar pe 29 martie acest an. Totusi, respingerea acordului de retragere negociat de premierul Theresa May si Bruxelles a dus la amanarea Brexitului pana la finalul lunii octombrie, ceea ce a facut ca britanicii sa participe la alegerile europene.

