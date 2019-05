Europarlamentare2019. Ştefan Ilie (PNL Tulcea): Organizaţia judeţeană şi-a îndeplinit obiectivul în aceste alegeri 'Fiind de mai multa vreme in administratia publica, cunosc rezultatele alegerilor de-a lungul timpului si pot spune ca PNL a castigat pentru prima data alegerile in judet singur, nu intr-o alianta. Astfel, dintr-un judet de culoare rosie s-a ajuns la o culoare cu nuante diferite, pentru ca trebuie sa apreciez succesul Aliantei 2020 USR PLUS', a mai spus liderul liberalilor tulceni. El si-a exprimat speranta ca la alegerile urmatoare sa faca echipa, iar in iunie 2020 sa propuna impreuna electoratului din judet oameni 'competenti si responsabili'. 'Cetatenii judetului au in principal nevoie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

