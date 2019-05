Stiri pe aceeasi tema

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cel mai probabil in cadrul unui summit special la Bruxelles, la 28 mai, la doua zile dupa alegerile pentru Parlamentul European, pentru a stabili cine ar urma sa conduca executivul european in urmatorii cinci ani, au declarat vineri trei inalte oficialitati europene…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Socialistii spanioli ar obtine primul loc in alegerile legislative programate sa aiba loc la 28 aprilie, fiind creditati cu un scor de 31,1%, care le-ar aduce intre 137 si 139 de mandate, dar nu le-ar asigura o majoritate in camera legislativa inferioara cu 350 de locuri, indica cel mai recent barometru…

- Socialistii spanioli ar obtine primul loc in alegerile legislative programate sa aiba loc la 28 aprilie, fiind creditati cu un scor de 31,1%, care le-ar aduce intre 137 si 139 de mandate, dar nu le-ar asigura o majoritate in camera legislativa inferioara cu 350 de locuri, indica cel mai recent barometru…

- Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) va ramane cel mai mare grup in Parlamentul European dupa alegerile de la sfarsitul lunii mai. Rezultatele au fost obținute de legislativul european, care arata o crestere a numarului de mandate pentru conservatori fata de ancheta din urma cu o luna, transmite…

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) ar obtine 134 de locuri in parlament (350 de locuri) la alegerile din 28 aprilie, desi nu va reusi sa obtina o majoritate in forul legislativ, fiind nevoit astfel sa caute aliati pentru adoptarea de legi, indica un sondaj de opinie difuzat luni, relateaza…

- Partidul Socialist spaniol ar obtine cele mai multe mandate parlamentare la alegerile anticipate convocate pentru 28 aprilie, dar nu ar avea majoritatea din cele 350 de locuri in legislativul de la Madrid, releva un sondaj de opinie GESOP publicat sambata de cotidianul El Periodico, potrivit Reuters.…