- Partidul conservator OVP al cancelarului Sebastian Kurz este dat invingator la alegerile de duminica pentru Parlamentul European din Austria, urmat de social-democrati si de extrema-dreapta, conform unor estimari publicate la inchiderea urnelor, relateaza AFP. Cu 34,5% din voturi, OVP avanseaza cu 7,5…

- Aproximativ o cincime dintre alegatorii din Franta votasera pana la pranz in alegerile pentru Parlamentul European, in cazul mentinerii acestei tendinte urmand ca prezenta la vot sa o depaseasca pe cea inregistrata la scrutinul similar din 2014, a anuntat duminica Ministerul de Interne francez, citat…

- Parteneriatul administrativ și politic incheiat intre PSD Maramureș și Coaliția pentru Baia Mare cu trei ani in urma, dupa alegerile locale din iunie 2016, a fost reconfirmat azi de primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș. Edilul celui mai important oraș din județul Maramureș a aratat ca,…

- O femeie, luptatoare anticoruptie si complet incepatoare in ale politicii, a castigat, la 42 de ani, cursa pentru presedintia Slovaciei. Ei au reusit sa se adune in spatele unui avocate pentru drepturile omului si contra coruptiei, cu un istoric public de asemenea procese, in vreme ce noi ne prezentam…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie președinte al Slovaciei. Rezultatele aproape complete din cel de-al doilea tur de scrutin, publicate sambata seara de Oficiul Național de Statistica, o dau drept caștigatoare pe militanta anticorupție. Zuzana Caputova a obținut 58,38 la suta din…

- Partidul ADER nașit de Neculai Onțanu, fost primar al sectorului 2 din Capitala, s-a aliat cu partidul Alianța Naționala a Agricultorilor și va intra in cursa la alegerile europarlamentare din 26 mai, a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, președintele ANA, Florin Simion.„Alianta Nationala…

- Avocata si militanta pentru mediu Zuzana Caputova a preluat conducerea in sondajele privind intentiile de vot inaintea alegerilor prezidentiale care au loc in Slovacia la 16 martie, informeaza joi agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei,…