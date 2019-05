#europarlamentare2019/ Simulare de vot pentru alegerile de duminică; AEP a prezentat paşii pe care trebuie să îi parcurgă alegătorul Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura in data de 26 mai, context in care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa ii urmeze atunci cand se vor prezenta la urne. Duminica, alegatorii vor primi trei buletine de vot - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. La sosirea in sectia de votare, alegatorul va prezenta actul de identitate sau documentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

