Eurodeputatul Siegfried Muresan a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa la Piatra-Neamt, ca va propune Parlamentului European, in noul mandat, aplicarea unui set unic de reguli si norme in toate tarile membre ale UE in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene. Muresan a precizat ca aceasta propunere va fi in programul electoral al PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. "Am discutat foarte mult cu primarii PNL in ultimele luni, iar fondurile europene sunt principala sursa de investitii. Primarii au spus ca e complicat, ca este foarte multa birocratie. In programul…