Sefa Reprezentantei Comisiei Europene (CE) in Romania, Angela Cristea, a declarat joi, la Timisoara, in deschiderea conferintei "What's up, EU?", dedicata alegerilor europarlamentare din 26 mai, ca toata lumea castiga atunci cand voteaza toata lumea, iar alegerile europene sunt foarte importante, in primul rand pentru ca aproximativ 75% din legile care se aplica in Romania sunt decise de catre institutiile Uniunii Europene la Bruxelles si la Strasbourg, acolo unde romanii sunt reprezentati de cei pe care-i vor vota. "Anul acesta este foarte important pentru ca Europa este la rascruce de drumuri,…