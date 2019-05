#europarlamentare2019/ Secţiile de votare de pe teritoriul României s-au închis Sectiile de votare de pe teritoriul Romaniei s-au inchis duminica seara, la ora 21,00.



Procesul electoral s-a desfasurat intre orele 7,00 si 21,00.



Pentru cele doua scrutine - alegerile europarlamentare si referendumul national convocat de presedintele Klaus Iohannis - au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei, in strainatate cetatenii romani avand la dispozitie 441 de sectii.



Cu doar cinci minute inainte de inchiderea urnelor, prezenta la vot la europarlamentare era, duminica, de 48,86%, iar la referendum de 41,15%, potrivit datelor

Sursa articol: agerpres.ro

